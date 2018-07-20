تعرف على أفضل 10 تطبيقات مدفوعة على متجر آب ستور

يعتبر متجر آب ستور التابع لشركة آبل هو ثاني أكبر متجر تطبيقات حيث يحتوي على 2 مليون تطبيق متاح للمستخدمين، وهذه التطبيقات الكثيرة والمتنوعة تجعل من تجربة استخدامك اليومية لأجهزة آبل العاملة بنظام التشغيل iOS أكثر إنتاجية وإمتاعًا خاصة عند اختيارك للتطبيقات التي تتناسب مع نشاطك اليومي، ومع التنوع الكبير لهذه التطبيقات قد يغيب عنك بعض التطبيقات المهمة التي تناسب احتياجاتك بالإضافة إلى أن البحث عن أفضل التطبيقات خلال هذه العدد الكبير قد يكون عملًا مرهقًا، ولتوفير وقتك نقدم إليك اليوم 10 من أفضل التطبيقات المدفوعة على متجر آب ستور:





1- تطبيق Camera+ 2 أفضل تطبيق كاميرا:

تطبيق Camera + 2 هو أفضل وأقوى تطبيق كاميرا متوفر لأجهزة آبل على متجر آب ستور وهذا هو الإصدار الثاني من تطبيق Camera + الأصلي الذي أطلق في عام 2010 وباع أكثر من 14 مليون نسخة، ويعتبر تطبيق Camera + 2 أفضل وأسرع وأقوى من أي وقت مضى.





حصل التطبيق على الكثير من التحديثات خلال الفترة الأخير ليختلف عن النسخة الأصلية Camera +، حيث تحسنت كاميرات هواتف آيفون بشكل كبير ليس فقط من حيث الجودة البصرية، ولكن أيضًا في مجموعة الأدوات التقنية والإبداعية.





التطبيق يمتلك العديد من المميزات مثل أوضاع مختلفة للتصوير للأغراض المتخصصة منها وضع Slow Shutter وBurst و Timer وميزة المؤقت الإحترافي لإلتقاط الصور بالإضافة لإعدادات exposure وإعدادات focus، كما يمكن التحكم في توازن اللون الأبيض وسرعة التقاط الصور ﺑﺎﺳﺗﺧدام المؤشرات واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ﻋﻟﯽ اﻟﺷﺎﺷﺔ. كما يوفر استخدام أدوات التحرير بسهولة على جميع الصور الموجودة في مكتبة الصور الخاصة بك.





كما يسمح لك بالتبديل بين مكتبة الصور وLightbox بمجرد النقر على زر، أو استخدم إيماءات السحب والإفلات على iPad لنسخ الصور أو مشاركتها. كما يتكامل مع تطبيقات أخرى في iTunes بحيث يمكنك بسهولة نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر أو التطبيقات الأخرى.





التطبيق متوفر على متجر آيتونز بسعر 2.99 دولار ويمكنك تحميله من هنا





2- تطبيق Fantastical 2 للتقويم:

يصنف تطبيق فانتاستيكال 2 ضمن أفضل تطبيقات التقويم في متجر آب ستور حيث يُمكنك من خلاله مزامنة التقويم والمواعيد بين أجهزة آبل المختلفة مثل هواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية وساعة آبل Apple Watch، ويقوم بالعمل كمنبه لمتابعة مواعيدك وتنبيهاتك في القائمة الرئيسية للتطبيق ويعرض جدول أعمال الأسبوع بشكل رائع.





التطبيق متوفر على متجر آيتونز بسعر 4.99 دولار ويمكنك تحميله من هنا





3- تطبيق Facetune لتعديل الصور:

من أفضل التطبيقات المُستخدمة في ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ حيث أنه يعتبر بديل برنامج فوتوشوب -الذي يستخدمه المصورين المحترفين ومصممين الجرافيك من أجل تعديل الصور وإضافة لمسة جمالية عليها- على الآيفون بدون أدوات معقدة.





يمنحك تطبيق Facetune القدرة على تنميق وإضافة لمسة جمالية إلى صورك شخصية بسهولة من خلال جهاز آيفون الخاص بك، حيث ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ كبيرة من ﺍلأدﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ يمكنك من خلالها عمل الكثير من التعديلات في صورك مثل تغير ملامح الوجه توسيع وتحسين إبتسامتك وتبييض أسنانك، إزالة عيوب البشرة المؤقتة والشوائب وغيرها، تغير لون العيون والشعر، عمل تحسينات في الصور نفسها مثل زيادة التركيز عليك عن طريق إلغاء تحديد الخلفية أو تشويشها، تحسين الإضاءة أو إضافة تأثيرات خاصة، كما يمكنك تطبيق الفلاتر القابلة للتخصيص على الصورة بأكملها أو في مناطق محددة.





التطبيق متوفر على متجر آيتونز بسعر 3.99 دولار ويمكنك تحميله من هنا





4- تطبيق Smart Baby Shapes:

تطبيق Smart Baby Shapes – يقدم ألعاب متميزة لتطوير قدرات طفلك حيث يقوم بتعريف طفلك على الألوان والأشكال والأحجام الرئيسية بسهولة ووضوح أثناء اللعب. وكذلك نطق المصطلحات بشكل صحيح. ويتضمن التطبيق كلاً من الكائنات الثابتة والمتحركة التي تعزز التطوير الأفضل لتنسيق الطفل والمهارات الحركية الدقيقة.





تطبيق Smart Baby Shapes مناسب للأطفال من سنتين فما فوق، ويشمل 4 ألعاب لدراسة الأشكال والألوان والأحجام (أكثر من 40 مستوى)، ويتم إنشاء جميع المستويات على أساس "بسيط إلى معقد".





التطبيق متوفر على متجر آيتونز بسعر 2.99 دولار ويمكنك تحميله من هنا





5- تطبيق Sky Guide للعثور على النجوم والكواكب:

يعتمد التطبيق على وضع الواقع المعزز (AR) ليسهل لك طريقك نحو اكتشاف السماء بلا جهد والتعرف على كل ما تريد، حيث يقوم التطبيق بالبحث عن النجوم والكواكب والتوابع وغيرها من الأجرام السماوية بمجرد توجيه الهاتف إلى السماء، ويقوم بتوضيحها للمستخدم. ولا يحتاج التطبيق إلى إعدادات خاصة بل يدل المستخدم على الجسم السماوي الظاهر أمامه ويعرفه به بسهولة تامة عبر مجموعة من المعلومات القيمة والرسوم البيانية حيث يضم التطبيق دليلاً يشتمل على نحو 2.5 مليون نجم.





يمكنك استخدام تطبيق Sky Guide في أي مكان – في مسكنك المسائي أو رحلات التخييم أو في الفصل- حيث يعمل التطبيق مع أو بدون Wi-Fi أو الخدمة الخلوية أو نظام تحديد المواقع العالمي GPS، لذا يكون كل شيء في متناول يديك بغض النظر عن المكان الذي تذهب إليه.





التطبيق متوفر على متجر آيتونز بسعر 2.99 دولار ويمكنك تحميله من هنا





6- تطبيق HotSchedules لتنظيم الوقت وإنشاء جداول العمل:

تطبيق HotSchedules من أفضل تطبيقات العمل على آب ستور حيث أنه أسرع وأسهل طريقة لإدارة جدولك الزمني والتواصل مع فريقك لتوزيع المهام، كما يمكنك من خلاله إرسال رسائل لفريق العمل ومزامنة برامج عملهم مع بعضهم البعض.





كما يتيح التطبيق ميزة shift pick ups لترحيل المهام تلقائيًا عندما تريد المزيد من الساعات للعمل عليها، كما يعمل على مزامنة التقويم والإشعارات مع الاحتفاظ بجداولك الزمنية، كما يتم تحديث القائمة تلقائيًا لهاتفك مع حدوث أي تغييرات بها.





التطبيق متوفر على متجر آيتونز بسعر 2.99 دولار ويمكنك تحميله من هنا





7- تطبيق Full Fitness لممارسة التمرينات الرياضية:

من أفضل تطبيقات اللياقة البدنية والأعلى مبيعًا على الإطلاق على متجر آب ستور ومن أهم التطبيقات التي تُساعدك في الحفاظ على لياقتك البدنية بكل سهولة من خلال شرح المئات من التمارين بصور وفيديوهات وتعليمات نصية، تم تطوير التدريبات من قبل متخصصين في اللياقة البدنية وتأتي مع تعليمات كاملة.





لا يقتصر تطبيق Full Fitness على تقديم الإرشادات لمئات التمارين فقط، بل يقوم بترتيب هذه التمارين الرياضية حسب منطقة الجسد والعضلة المراد اللعب عليها والمعدات المطلوبة، بالإضافة إلى القدرة على إضافة التمرين الخاص بك وتتبع تقدمك، وعرض الرسوم البيانية لنتائج التمرين ليعطيك دفعة مشجعة تحتاج إليها، مع إمكانية إرسال سجلات التمرين إلى بريدك الإلكتروني أو نسخها احتياطيًا عبر الإنترنت أو عرضها على الجهاز، كما يتيح لك معرفة السعرات الحرارية لأكثر من 90 ألف مادة غذائية وتتبع وزن الجسم، مع الجدول الزمني التدريبات، إنشاء ملفات لتعقب أكثر من مستخدم واحد. ودعم iCloud والقدرة على استيراد المحتوى من Full Fitness أو تطبيق iFitness الأصلي.





التطبيق متوفر على متجر آيتونز بسعر 3.99 دولار ويمكنك تحميله من هنا





8- تطبيق Cloud Baby Monitor لمراقبة طفلك من خلال هاتفك:

تطبيق Cloud Baby Monitor من أهم التطبيقات المتوفرة لمراقبة طفلك في كل مكان وفي كل الأوقات وإعطائك تنبيهات عند حدوث أي شيء غير متوقع، وهو سهل الاستخدام ويعمل على جميع أجهزة آبل سواء هاتف آيفون أو آيباد أو حواسيب ماك أو iPod touch بدون أي تهيئة، حيث يمكنك استخدام أي جهاز من آبل كوحدة مخصصة لمراقبة الطفل وذلك عن طريق وضعه في غرفة طفلك، واستمتع بفيديو مباشر صوت وصورة واضحًا على الجهاز الثاني الذي يعمل كوحدة رئيسية، سيتم توصيل الجهازين تلقائيًا دون أي تهيئة. وجميع الاتصالات تكون آمنة ومحمية من خلال التشفير للتأكد من أنك وحدك الذي تستطيع الوصول إلى الفيديو الخاص بمراقبة طفلك.





يدعم التطبيق ميزة Live video في أي مكان، التي من خلالها يمكنك مشاهدة فيديو كامل لطفلك بدون تحديد مسافة، كما يعمل على أي شبكة Wi-Fi أو عبر شبكات الجيل الثالث 3G أو LTE أو عبر البلوتوث.





ويمكنك أيضًا الحصول على إشعارات بشأن جميع أنشطة الطفل من خلال تنبيهات الضوضاء والحركة، كما يمنحك إمكانية إنشاء قوائم تشغيل مخصصة مع الأغاني،أو حكايات للأطفال من مكتبة iTunes الخاصة بك. كما يمكنك استخدام ميزة Multi-Child لمراقبة طفلين ينامان في غرف مختلفة، أو استخدام ميزة Multi-Parent لمراقبة طفلك من جهازين مختلفين. ومتوفر منه نسخة لأجهزة الماك على ماك آب ستور Mac App Store كخيار شراء منفصل.





التطبيق متوفر على متجر آيتونز بسعر 3.99 دولار ويمكنك تحميله من هنا





9- تطبيق Infuse Pro 5 لتشغيل الفيديو:

يتميز التطبيق Infuse Pro 5 بتصميم رائع ويدعم أجهزة آبل المختلفة مثل هاتف آيفون والآيباد، بالإضافة إلى Apple TV، يمكنك تشغيل عدد كبير من صيغ الفيديو كـ MP4، MKV، 3GP، AVI، WMV، MOV، ونقل ملفات الفيديو إلى الجهاز من خلال آيتونز، آيكلاود، المتصفح، FTP، Dropbox، وجوجل درايف، كمل يمكنك بث الفيديو من جهاز iOS إلى أجهزة أخرى عن طريق AirPlay أو Chrome Cast مع المحافظة على جودة الصورة والترجمة، بالإضافة إلى إمكانية ربط التطبيق مع حسابك على Trakt من أجل مزامنة لائحة الأفلام التي تم مشاهدتها، وإعطاء تقييمات أو إضافة تعليقات.





وأهم ميزة يوفرها التطبيق هي إمكانية تحميل الترجمة الخاصة بالأفلام بمختلف اللغات بما في ذلك العربية، مباشرة من موقع OpenSubtitles الشهير، مع دعم وضع ليلي للحفاظ على العينين.





التطبيق متوفر على متجر آيتونز بسعر 14.99 دولار ويمكنك تحميله من هنا





10- تطبيق Scanner Pro لتصوير المستندات:

يعتبر Scanner Pro هو أفضل التطبيقات المدفوعة على متجر آب ستور في فئة الأعمال، حيث يساعدك على الاحتفاظ بنسخة رقمية من كل مستنداتك الهامة بدءًا من الإيصالات والفواتير حتى المستندات متعددة الصفحات. سيقوم برنامج Scanner Pro تلقائيًا من خلال كاميرا الجهاز باكتشاف الحدود وتصحيح التشويه وحفظ المستندات كصورة، ولكن إذا كنت تريد المستندات على هيئة PDF يمكنك الاستعانة بالتعرف على النصوص (OCR) لتحويل أي مستند مصور إلى نص حيث يدعم التطبيق التعرف على 21 لغة، ومن ثم يمكنك ارسالها عن طريق البريد الإلكتروني أو حفظها في تطبيقات التخزين السحابي التي يدعمها التطبيق مثل: آي كلاود، وجوجل درايف ودروب بوكس، وون درايف، وون نوت.



