سون: نستحق تحقيق الألقاب.. وبدون الجماهير أنا لاعب صغير

تحدث الدولي الكوري الجنوبي ‏سون هيونج مين عن تجديد عقده مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي مؤكدًا أنه شعور رائع، بعد أن وقع هذا العقد لأنه ممتن لزملائه من اللاعبين وكذلك المدرب والجماهير.





‏وكان نادي توتنهام قد أعلن ظهر اليوم الجمعة، عن تجديد عقد لاعبه الكوري هيونج مين سون لخمس سنوات مقبلة حتى عام 2023.



