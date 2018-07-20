سون: نستحق تحقيق الألقاب.. وبدون الجماهير أنا لاعب صغير
تحدث الدولي الكوري الجنوبي سون هيونج مين عن تجديد عقده مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي مؤكدًا أنه شعور رائع، بعد أن وقع هذا العقد لأنه ممتن لزملائه من اللاعبين وكذلك المدرب والجماهير.
وكان نادي توتنهام قد أعلن ظهر اليوم الجمعة، عن تجديد عقد لاعبه الكوري هيونج مين سون لخمس سنوات مقبلة حتى عام 2023.
وقال سون بعد تجديد عقده: "لقد تعلمت الكثير في آخر 3 سنوات مع المدرب وزملائي اللاعبين، إنه لأمر إيجابي دائمًا أن أتواجد مع هؤلاء اللاعبين، نحن نستحق تحقيق الألقاب وأعتقد أنه حان الوقت لذلك".
وأضاف: "بدون الجماهير أنا لاعب صغير، إنهم يساندوني دائمًا، لا يهم إن كنا نلعب في ملعبنا أو خارجه، كانوا يساندوني أيضًا عندما كنت في كأس العالم مع كوريا".
وتابع: "أنا ممتن لهم حقًا، أود أن أرد لهم ذلك على أرض الملعب، جماهيرنا رائعون وآمل أن يستمروا بمساندتهم لنا في الموسم المقبل، أنا متحمس جدًا للعب في الملعب الجديد والفوز بالمباريات هناك والإحتفال مع الجماهير".