هالة صدقي لـ وليد فواز: "خسرت كتير"

شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعهيا عبر "فيس بوك"، رأيها في البيان الذي نشره الفنان وليد فواز عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" بعد انفصاله عن مي سليم.





وكتبت هالة عبر صفحتها الشخصية "فيس بوك"، "للأسف يا وليد خسرت كتير بالبيان ده، الناس لا تهمها إنت طلقت أو اتجوزت ولا أي حاجة، واللي بيتوهم إنه كده فاز على الطرف الآخر يبقى غبي والمحترم هو اللي بيكسب".





وأضافت: "عصر الصحافة الصفراء انتهى من زمان وبقى موضة قديمة، يعني حتى الصحافة حصلها انتفاضة والصحفيين نفسهم بيرفضوا يكتبوا التفاهات دي لإن عندهم الأهم، والراجل بمواصفاته المضبوطة لو اتكلم عن واحدة عرفها مش اتجوزها بس يبقى مش راجل بكل المقايس".