"ديفندر" الريان القطري.. من هو أحمد عبد المقصود المرشح للعب في الأهلي؟

معلومات كثيرة متداولة، حول اقتراب مسئولي الأهلى من التعاقد مع أحمد عبد المقصود لاعب فريق الريان القطري، لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي، ترصد كل ما تريد معرفته عن اللاعب الجديد.





بداياته

أحمد عبد المقصود من مواليد 7 أغسطس 1989م في الإسكندرية، لاعب كرة قدم قطري من أصول مصرية يجيد اللعب في مركز الوسط مع منتخب قطر الوطني و يلعب في نادي الريان في دوري نجوم قطر.





حياته الكروية

"عبد المقصود" سبق وأن لعب في صفوف ناشئي الأهلي قبل أن يرحل للاحتراف في صفوف القادسية الكوتي في سن الخامسة عشر قبل أن يعود للأهلي مرة أخرى لظروف عائلية.





في 2012 انتقل أحمد عبد المقصود لصفوف السد القطري ليلعب في فريق الشباب.





أزمة جنسيته

جذب اللاعب انتباه مسئولي السد ليواجه النادي القطري مشكلة في قيد اللاعب كونه لاعب أجنبي مع نفاذ عدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم في السد ليحاول الأخير إقناع اللاعب بالحصول على الجنسة القطرية وهذا ما رفضه اللاعب في بداية الأمر إلا أن إدارة السد أقنعت اللاعب في النهاية بأن حصوله على الجنسية القطرية لن تتعارض مع جنسيته المصرية.





لعبه في قطر

خاض أحمد عبد المقصود عدد من التجارب في دوري نجوم قطر (الدوري القطري) حيث لعب في صفوف أندية الريان والأهلي والعربي والدحيل وأم صلال.





شارك عبد المقصود صاحب الجنسية المصرية في 24 مباراة مع المنتخب القطري بداية من عام 2014 ليحرز هدفًا واحدًا كان في منتخب مالديف ضمن تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2018.22





توج مع المنتخب القطرى بعدة بطولات منها خليجى 22 عام 2014، وكأس نجوم قطر 2010، وكأس الشيخ جاسم 2015، وكأس قطر 2013، وكأس أمير قطر 2016.





اهتمامات الأهلي

ودخل أحمد عبد المقصود لاعب وسط الريان القطري ضمن اهتمامات الأهلي من أجل الانضمام للقلعة الحمراء خلال الصيف الجاري.







