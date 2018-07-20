الانتهاء من كتابة الـ30 الأولى من مسلسل "البيت الكبير 2"

انتهى السيناريست أحمد صبحى من كتابة أول 30 حلقة من حلقات الجزء الثانى لمسلسل "البيت الكبير"، وقام بتسليمهم للشركة المنتجة للعمل، مضيفاً أنه خلال الأيام المقبلة سيتم عقد جلسات عمل للوقوف تطورات الأحداث والشخصيات الجديدة.





وأضاف صبحى أن الجزء الثانى يشهد تطورات فى الأحداث وظهور شخصيات جديدة لم تكن متواجدة فى الجزء الأول مع فتح بعض الخطوط الدرامية الجديدة، مشيراً إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم طرح أسماء فنانين جدد للانضمام إلى العمل إلى جانب أبطال الجزء الأول، قبل بدء التصوير الشهر المقبل.





مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسى وأحمد بدير وسوسن بدر ومنذر رياحنة وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان والراقصة دينا وطارق صبرى وريم هلال ودنيا المصرى وأحمد صيام وشريف باهر وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب وأحمد النقلى وعلى الوصال، للمؤلف أحمد صبحى، والمخرج محمد النقلى، ويناقش العمل قضايا المرأة فى الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشاكل الاجتماعية التى لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلى.