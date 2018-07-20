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الكهرباء: 28 ألفا و400 ميجاوات الحمل الأقصى اليوم

الجمعة 20/يوليه/2018 - 04:46 م
الكهرباء: 28 ألفا و400 ميجاوات الحمل الأقصى اليوم
أرشيفية
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أ ش أ
 
توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن يبلغ الحمل الأقصى، اليوم، 28 ألفا و400 ميجاوات مقابل 29 ألفا و800 ميجاوات، أمس.


وأشار المرصد خلال نشرته، إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و500 ميجاوات.


ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر، اليوم، باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثالثة و 45 عصرا، وكان قد ظهر، أمس، باللون الأخضر طوال اليوم.

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