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رانيا يوسف تعود لـ"عش الدبابير".. غدا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 04:45 م
رانيا يوسف تعود لـعش الدبابير.. غدا
رانيا يوسف
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الفجر الفني
 
تعود النجمة رانيا يوسف لاستكمال تصوير أحداث فيلمها الجديد "عش الدبابير"، غدا السبت داخل أحد الفيلات بمنطقة شبرا منت، حسبما أكد مؤلف العمل حمدى يوسف، والذى أوضح أنه تم التغلب على كل المعوقات التى واجهت الفيلم مؤخرا، لافتا إلى أنه مخرج الفيلم عادل الأعصر صور 3 أيام فقط من أحداثه حتى الآن.

فيلم "عش الدبابير" يشارك فى بطولته بجانب رانيا يوسف كل من مجدى كامل وأحمد سلامة وسارة سلامة، من تأليف حمدى يوسف، وينتمى إلى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، والفيلم يمثل عودة المخرج عادل الأعصر للشاشة الفضية بعد انشغاله على مدار الأعوام الماضية فى الدراما التليفزيوينة.
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