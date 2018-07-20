"السرطان وراثة في عيلتها".. 4 أزمات في حياة هنا الزاهد

كشف لقاء الفنانة هنا الزاهد مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" عن كثير من الأزمات التي توجد في حياتها، الأمر الذي كانت لم تعلن عنه في أي وقت سابق.

"السرطان وراثة في عيلتنا"

قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها تتمنى أن تنشئ مستشفى مثل بهية وتطلق عليها "رجاء"، على اسم جدتها، موضحة أن مرض السرطان وراثة فى عائلتهم، وجدتها توفت بعد إصابتها بسرطان الثدي، وأن والدتها مرضت بالسرطان أثناء تصويرها مسلسل "سك على أخواتك"، و"أيوب".

الخوف من مرض السرطان

وأضافت هنا الزاهد خلال لقائها مع برنامج "معكم" مع الإعلامية مني الشاذلي، أنها تخشى من مرض السرطان، خاصة وأن المرض وراثي، لذا تعيش في حالة من الخوف من إصابتها بذلك المرض مثل جدتها ووالدتها.

مكنتش عارفة أتصور مع أمي

وروت موقفًا صعبًا عن إصابة والدتها بالسرطان، قائلة: "وكان صعبا جدا أن تلتقط معها صورا ومقاطع فيديو للذكرى في البيت، لأنها كانت خائفة"، وتوجهت هنا بالشكر للفنان مصطفى شعبان الذي وقف بجوارها أثناء مرض والدتها.

وتابعت: " وكنت خايفة على مامتى جداً، ولما شوفت الناس هناك واللى بيحكولى قصصهم، وكان فيه بنت قاعدة جنبى بتقولى بقالها 7 سنين بالمرض ده، وبقالها سنة واحدة كويسة والمرض فى العظم، وبقالها كام يوم تعبانة، وكأنى عارفاها من سنين وقعدت أدعيلها"، مضيفة: "البنت دخلت العمليات، ولقيتها طالعة من الأوضة بتاعتها بتعيط وتحضني، وعرفت إن المرض رجعلها تاني"، مستطردة:"أنا تعبت مع أمى فى التصوير".

التعب من كثرة العرسان

وهناك أزمة طريفة في حياة الزاهد وهي كثرة العرسان، حيث حلت الممثلة هنا الزاهد ضيفة في حلقة سابقة من برنامج "معكم" الذي تقدمة الإعلامية منى الشاذلي، وشاركتها الحلقة شقيقتها فرح التي قالت عنها أن تعجب بأي شخص بطريقة سريعة ومبالغ فيها لمجرد أن تشاهده للمرة الأولى فقط.

وقالت هنا الزاهد أنها انهالت عليها عروض الزواج بعد عرض حلقتها مباشرة، حتى أن إحدى السيدات قابلتها في صالة الألعاب الرياضية، وقالت لها إنها شاهدت حلقتها في البرنامج، واستعرضت لها صور ابنها مفتول العضلات حتى تعجب به وتوافق على الزواج منه.

وأضافت هنا الزاهد خلال تواجدها في حلقة جديدة من برنامج "معكم" يوم الخميس 19 يوليو، على شاشة قناة CBC، أن شقيقتها فرح كانت متواجدة معها أثناء الحديث الذي دار بينها وإحدى السيدات وهي تتلقى عرضا للزواج من ابنها، وقالت أنها تعاني في كل مكان بسبب تصريحاتها عنها خلال الحلقة السابقة.