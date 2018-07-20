معلومات مهمة لطلاب شهادات المعادلة العربية والأجنبية بتنسيق 2018

نشر موقع التنسيق الالكتروني، عدة معلومات مهمة لطلاب شهادات المعادلة العربية والأجنبية بشأن نظام التنسيق الالكتروني، وهي كالتالي:





▪التقدم للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الالكتروني" خدمة متاحة من خلال الموقع التالي : www.Tansik.Egypt.gov.eg وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لتقديم الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.





الخطوات التي يجب على الطالب إتباعها؛ لتسجيل بياناته ورغباته لطلاب الشهادات المعادلة العربية و الأجنبية، كالتالي:





1-يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بالأعلى.

2-يستخدم رقم الدخول والرقم السري؛ لتسجيل بياناته الأساسية (اسم- عنوان... الخ) ودرجاته ورغباته.

3-يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التى درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.





4-يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري، حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.





5-يمكن للطالب الدخول عدة مرات؛ لتعديل رغباته، فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علماً بأنه يتم ترشيح الطالب وفقاً لأخر تعديل قام الطالب بتسجيله.









ويجب على الطالب تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولى أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري لدرجات الطالب، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر، موضحاً به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحاً بها تواريخ الدخول والخروج.





يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) "وهى المنطقة التي يرغب الطالب في أن تكون محل إقامته"، عند تقدمه لكتابة رغباته في استمارة التنسيق الإلكتروني، وسيتم توزيع الطالب على الكليات بناء على ما سيقوم الطالب بتسجيله ووفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.





▪على الطالب مراعاة اختيار الرغبات بعناية، حتى تكون الاختيارات التي سيبديها ممثلة تماما لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.





▪طلاب شهادات الدبلومة الأمريكية عليهم الالتزام بإرسال نسخة الكترونية "Soft Copy" من نتائج امتحان (SAT.I&SAT.II) من خلال حساب الطالب على موقع College Board مباشرة علي الكود رقم 7437 التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة مع الالتزام بالتعليمات التى سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الانترنت بهذا الشأن والطالب الذى لن تصل نتيجة امتحان (SAT.I&SAT.II) الخاصة به لن يتم ترشيحه سيحذف اسمه من نتائج الطلاب.





▪ملحوظة هامه : بالنسبة للطلاب الحاصلين على بعض الشهادات المعادلة الأجنبية التى تتأخر إعلان نتائجهم سيتم إتاحة الفرصة أمامهم ومنحهم الوقت الكافي للتقدم بأوراقهم فور الانتهاء من إعلان نتائج هذه الشهادات وإتمام تصديق الشهادات الحاصل عليها واستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة.