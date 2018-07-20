تشييع جنازة خالة هبة مجدي من مصر الجديدة والعزاء الأحد المقبل

شيعت الفنانة هبة مجدى جنازة خالتها السيدة سعاد محروس سرحان، بعد صلاة الجمعة من مصر الجديدة، وذلك بعد أن وافتها المنية مساء امس الخميس، على أن تستقبل هبة العزاء يوم الأحد وجار تحديد المسجد الذى سيتم فيه العزاء.





وأعلن الفنان محمد محسن وزوج هبة مجدى وفاة السيدة سعاد محروس سرحان عبر حسابه بموقع تويتر فجر اليوم الجمعة وكتب:"توفت إلى رحمة الله تعالى خالة زوجتى العزيزة وامها الثانية الحاجة سعاد محروس سرحان.. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة.. ان لله وانا اليه راجعون".