بعثة الرماية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية تغادر مطار القاهرة الجزائر





غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة ، منتخب الرماية للناشئين للمشاركة بدورة الألعاب الأفريقية للشباب والتي تقام بمدينه تيبازا بالجزائر في الفترة من ١٨الي٢٨/ ٧من الشهر الجاري .





ويضم فوج البعثة العقيد امجد "مدرب منتخب الرماية ناشئين والكابتن مجدي لطفي اداري البعثه ، وخمس لاعبين عمر كمال و نيهال طارق "مسدس"وفريده درويش و سيف الله ابو سنه "بندقيه" ويوسف شرف "خرطوش"





الجدير بالذكر أن مصر تشارك في الدورة ببعثة مكونة من 372 فردا منهم 269 لاعبا ولاعبة يتنافسون في ألعاب "الرماية ، ألعاب قوى، السباحة، التايكوندو، رفع الأثقال، الريشة الطائرة، كرة السلة، كرة الطائرة، الملاكمة، الجودو، التجديف، السلاح، التنس، تنس الطاولة، الدراجات، الثلاثي، الكاراتيه، القوس والسهم، كرة اليد، الكانوي والكياك، الكونغو فو، الشراع والانزلاق على الماء، الفروسية، المصارعة، الجمباز، كرة السرعة، الكرة الحديدية".





ويشارك في دورة الألعاب الأفريقية للشباب نحو 3 آلاف رياضى في الفئة العمرية من 15 حتى 18 عاما من 54 دولة أفريقية.