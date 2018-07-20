من هو فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الجديد (سيرة ذاتية)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده الرسمي مع النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، قادمًا من فلامنجو البرازيلي، وتم تقديمه خلال اليوم الجمعة لوسائل الإعلام.





‏ويُعتبر فينيسيوس دي أوليفيرا جونيور (ولد في ساو جونزالو، ريو دي جانيرو، البرازيل)، (مواليد 12/07/2000)، البالغ من العمر 18 عامًا، أحد أهم اللاعبين الشباب في كرة القدم العالمية، ويصل المهاجم الشاب إلى ريال مدريد عقب خوضه 70 مباراة مع فريق فلامنجو وتسجيله 14 هدفاً.





‏‏بدأ فينيسيوس مسيرته الاحترافية في 13 مايو 2017 في مباراة بالدوري ضد أتلتيكو مينيرو، كما لعب أيضاً في كأس ليبرتادوريس وفي بطولة أمريكا الجنوبية (سجل الأهداف في البطولتين).





‏وفي العام الماضي كان فينيسيوس نجم بطولة كأس أمريكا الجنوبية تحت 17 سنة التي فازت بها البرازيل في تشيلي، بعدما تصدر قائمة هدافيها (7 أهداف) واختير أفضل لاعب فيها.





‏يتميز فينيسيوس بأنه ماهر وسريع وبارع في المراوغة وفي تسجيل الأهداف، وقد تألق في عمر مبكر في فئات الشباب بنادي فلامنجو ومع المنتخب البرازيلي.





فاز مع فريقه السابق بلقب بطولة كاريوكا تحت 13 سنة (2013)، وكأس جوري تحت 14 سنة (2014)، وكأس البرازيل تحت 15 سنة (2015) وبطولة كاريوكا تحت 17 سنة (2016).





‏أما مع المنتخب البرازيلي، فقد فاز ببطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 سنة وبطولة أمريكا الجنوبية تحت 15 سنة، التي أقيمت في كولومبيا سنة 2015، وسجل فيها ستة أهداف.





وجاءت ‏مسيرة فينسيوس جونيور فئات الشباب في فلامنجو كالتالي :(2010-2017)، وفلامنجو (2017-2018)، ثم ريال مدريد (2018).





‏وحصل جونيور علي عدد من الألقاب هي:





- بطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 عاماً مع المنتخب البرازيلي (2017).





- أفضل لاعب في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 سنة (2017).





- أفضل هداف في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 سنة (2017).





- بطولة كاريوكا تحت 17 سنة مع فلامنجو (2016).





فضلاً عن: ‏-كوبا أمريكا تحت 15 سنة مع المنتخب البرازيلي (2015).





- كأس البرازيل تحت 15 سنة مع فلامنجو (2015).





- كأس جوري تحت 14 سنة مع فلامنجو (2014).





- بطولة كاريوكا تحت 13 سنة مع فلامنجو (2013).







