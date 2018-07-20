غدا.. سماع أقوال الشهود في محاكمة 30 متهما بالانضمام إلى "داعش"

تستمع غداً السبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة الي اقوال شهود الاثبات وذلك في ثانى جلسات محاكمة 30 متهماً بالانضمام الي تنظيم ارهابي "داعش" في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق والمقيدة برقم 435 لسنة 2018 كلي شمال الجيزة.

تعقد الجلسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد صبحي عباس.

كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين بانهم في غضون الفترة من عام 2015 حتي 27 فبراير 2018 بمحافظات الجيزة والاسكندرية ومرسي مطروح ودمياط واسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها .. أنضموا الي جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا الي جماعة تابعة لتنظيم " داعش " تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج علية وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب وسيلة من وسائلهم التي يستخدمونه لتحقيق اغراضهم الاجرامية.

كما اسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم قاموا بتمويل الجماعة الارهابية سالفة الذكر بان امدوها بالاموال والمعلومات والمقترحات بقصد استخدامها في ارتكاب الجرائم الارهابية ووفروا ملاذات امنية لاعضائها مع علمهم بما تدعوا اليه هذة الجماعة وبوسائلها .



