"أوراسكوم" تتصدر أكثر الشركات تداول فى البورصة خلال الأسبوع الحالى

تصدرت شركة "اوراسكوم للاتصالات الاعلام والتكنولوجيا" المرتبة الأولى في قائمة الخمس شركات الانشط في البورصه خلال الأسبوع الحالى من حيث كمية التداول بحجم تداول بلغ 89.6 مليون ورقة مالية وبقيمة 61.4 مليون جنيه.





وجاءت "الشركة العربية لادارة وتطوير الأصول" فى المرتبة الثانية بحجم تداول بلغ 78.2 مليون ورقة مالية بقيمة 254.2 مليون جنيه، ثم شركة " العربية للاستثمار والتنمية القابضة للاستثمارات المالية " ثالثا بحجم تداول بلغ 53.7 مليون ورقة مالية بقيمة 48.9 مليون جنيه.





وجاءت شركة "جلوبال تيلكوم" للأستثمارات المالية رابعًا بحجم تداول بلغ 46 مليون ورقة مالية بقيمة 188.5 مليون جنيه، وفى الخامسة جاءت شركة "عامر جروب" القابضة بحجم بتداول بلغ 30.9 مليون ورقة مالية وبقيمة 9 مليون جنيه.



