منة فضالي تكشف موعد تصوير "تحت المطر" مع سامو زين

تستعد الفنانة منة فضالى لتصوير فيلمها الجديد "تحت المطر" والذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان سامو زين وإخراج عبد العزيز حشاد خلال شهر أغسطس المقبل، مضيفة أن مخرج العمل يعكف عى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة ومعاينة أمكان التصوير قبل انطلاق العمل.









وتستمر منة فضالى مع اهتمامها بالسينما فى العامين الأخيرين بعد سنوات من الغياب منذ مشاركتها فى فيلم "نور عينى" مع تامر حسنى ومنة شلبى عام 2010، وبعدها شاركت فى فيلم "تحت الترابيزة" مع محمد سعد ونرمين الفقى عام 2016، وبعدها تعاقدت على بطولة فيلم "براءة ريا وسكينة" تأليف أحمد عاشور وإخراج عبد القادر الأطرش والذى بدات فى تصويره مؤخراً.





