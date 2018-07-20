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تعرف علي دليل BOSS لتنسيق ألوان البذلات والأحذية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:41 م
تعرف علي دليل BOSS لتنسيق ألوان البذلات والأحذية
أرشيفية
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قدمت العلامة التجارية الفاخرة BOSS منHugo Boss دليلًا فعالًا يتعلّق بتنسيق ألوان البذلات مع ألوان الأحذية.

توفّر العلامة التجارية الألمانية النصائح الأساسية المتعلّقة بهذا الموضوع وذلك من خلال تقديم دليل أسلوب جديد.

ولهذه المناسبة، يلعب عارض الأزياء الجذاب آرثر جوس دور مصدر الالهام ويتصدّر مجموعة صور الدليل.

وفي الصور، يتألّق آرثر بستايل حادّ ويعرض بذلاتBOSS الأنيقة بالألوان الكلاسيكية بما في ذلك الكحلي، الرمادي والأسود. وتُعتَبَر هذه الألوان بمثابة المبادئ الأساسية لمعظم البذلات وهي تتناسب مع عدد كبير من الأحذية.

في ما يلي، نعرض بعض التركيبات لكلّ مكان أو مناسبة.

الشركات

لهذا الخيار، يرتدي آرثر بذلةً كحليةً مع حذاء أسود. ومع ذلك، يمكن انتعال حذاء كحلي أو بلون الكونياك.

اجتماع عمل رسمي

لهذه المناسبة، تقترحBOSS بذلةً سوداء مع حذاء باللون البني الداكن، الأسود أو الأحمر الداكن.

اجتماع عمل غير رسمي

لهذه المناسبة، يمكن اختيار أسلوب أكثر راحةً واعتماد بذلة رمادية مع حذاء أسود أو بني داكن.

مناسبة كاجوال

في هذه الحالة، يمكن اعتماد بذلة زرقاء داكنة مع حذاء رياضي كحلي أو أبيض..
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