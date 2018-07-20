غدا.. الجنايات تستكمل مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ"كتائب أنصار الشريعة"
الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:39 م
مـروة هيـكل
تستكمل غداً السبت الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد إمناء الشرطه بطره سماع مرافعة الدفاع عن 23 متهماً بينهم 4 هاربين بإرتكاب جرائم قتل مقدم شرطة و11 فرد شرطة والشروع فى قتل 9 آخرين ومواطن فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب أنصار الشريعة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوى ورأفت زكى وحضور محمود حجاب ومحمد جمال رئيسى نيابة امن الدوله العليا وبسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.
كان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق قد احال المتهمين بعد أن كشفت نيابة أمن الدوله العليا تحت إشراف تامر الفرجانى المحامى العام الاول للنيابه فى أغسطس قبل الماضى قيام قائد الجماعه المتهم السيد السيد عطا جرائم منها أنشاء وإدارة جماعه كتائب أنصار الشريعه وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحه والشرطة وإستباجة أموالهم وممتلكاتهم وإستهداف المنشآت العامه وإحداث الفوضى بالمجتمع.وقتل المقدم محمد عيد و11 فرد شرطة والشروع فى قتل 9 آخرين ومواطن.
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