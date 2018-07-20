غدا.. الجنايات تستكمل مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ"كتائب أنصار الشريعة"

تستكمل غداً السبت الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد إمناء الشرطه بطره سماع مرافعة الدفاع عن 23 متهماً بينهم 4 هاربين بإرتكاب جرائم قتل مقدم شرطة و11 فرد شرطة والشروع فى قتل 9 آخرين ومواطن فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب أنصار الشريعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوى ورأفت زكى وحضور محمود حجاب ومحمد جمال رئيسى نيابة امن الدوله العليا وبسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.