دهمن.. من عارضة أزياء إلى راعية أغنام

بجرأة قل ما يملكها كثيرون، غيّرت بيلون دهمن من مدينة بودروم التركية اسلوب حياتها بشكل جذري، من عارضة للازياء تعيش حياة مترفة مليئة بالرفاهية إلى راعية للأغنام والدجاج.



وتخلت عن الماركات العالمية والفاخرة وحياة الشهرة، وانشأت مزرعة صغيرة في قرية غوندوغان التركية، تزرع فيها المنتجات العضوية، تجمع البيض كل صباح من الدجاج الذي تربيه، وتطعم القطط، والكلاب، وطيور الببغاء والسمان، بالإضافة إلى حلب الماعز، وصنع اللبن، ورعي الأغنام والخراف، وقطع الأخشاب من الأشجار القريبة من مزرعتها، حسب موقع "BBC".



وفي حديث لها، تشير دهمن إلى العيش حياة هادئة كان حلمًا بالنسبة لها منذ دخولها عالم الأزياء، وقد حان الوقت لتحقيقه، مستبعدةً أن تترك مزرعتها بعد الآن في خطوة منها للتعويض عن كل سنوات التعب في حياتها. وعن حسنات حياتها الجديدة تقول: "أتناول الطعام بشكل صحي هنا، والخبز لم يعد موجودًا إطلاقًا في حياتي.

