مدير أعمال الفنان جميل راتب: "دخل العناية المركزة وحالته مستقرة"

قال هاني التهامي، مدير أعمال الفنان جميل راتب، إن حالته الصحية مستقرة، وإنهم في انتظار تقارير الأطباء حول سبب فقدان النجم الكبير لصوته منذ أيام.





وأضاف "التهامي" أن ما تردد عن سوء حالته الصحية، غير صحيح، والفنان الكبير بوحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الدقي، ويلقى رعاية طبية على أعلى مستوى.





وأشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، قامت بزيارته أمس، ولم يحدد الأطباء حتى الآن موعد خروجة من غرفة العناية المركزة.





وتابع قائلا: "الفنان محمد صبحي دائم الاتصال للإطمئنان على الحالة الصحية للفنان جميل راتب، كما تلقيت اتصالا هاتفيا من النجمة نادية لطفي، والفنانة سلوى محمد علي، للإطمئنان على النجم الكبير".





يُذكر أن الفنان جميل راتب، كان قد فقد صوته منذ أيام، وانتقل أمس لأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الدقي.