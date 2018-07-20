تدريبات مكثفة للسهلاوي وهوساوي في معسكر النصر السعودي

شهد معسكر فريق النصر السعودي، تدريبات مكثفة للاعبين محمد السهلاوي، وعمر هوساوي، علي يد مدرب اللياقة الأورجوياني جليرمو جونزاليس.

ويتدرب لاعبا الفريق علي فترتين صباحية ومسائية خلال المعسكر، وفرض المدرب دانيال كارينو علي ضرورة التدريبات البدنية لدي لاعبي النصر.

واستبعد كارينو بعض اللاعبين في مقدمتهم حسن الراهب، والحارس عبدالله العنزي، وأحمد عكاش الظهير الأيسر للفريق، وتحاول إدارة النصر بيع اللاعبين خلال الفترة الحالية.