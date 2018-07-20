ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تدريبات مكثفة للسهلاوي وهوساوي في معسكر النصر السعودي

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:34 م
تدريبات مكثفة للسهلاوي وهوساوي في معسكر النصر السعودي
السهلاوي
طباعة
أحمد عصام
 

شهد معسكر فريق النصر السعودي، تدريبات مكثفة للاعبين محمد السهلاوي، وعمر هوساوي، علي يد مدرب اللياقة الأورجوياني جليرمو جونزاليس.

 

ويتدرب لاعبا الفريق علي فترتين صباحية ومسائية خلال المعسكر، وفرض المدرب دانيال كارينو علي ضرورة التدريبات البدنية لدي لاعبي النصر.

 

واستبعد كارينو بعض اللاعبين في مقدمتهم حسن الراهب، والحارس عبدالله العنزي، وأحمد عكاش الظهير الأيسر للفريق، وتحاول إدارة النصر بيع اللاعبين خلال الفترة الحالية.

المزيد عن: محمد السهلاوي النصر السعودي الدوري السعودي اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
-
x
21:00
-
ليل
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/20/2018 3:50:22 PM