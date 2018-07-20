"المالية" تطلق آليات للتيسير على ممولي الضريبة العقارية لسرعة السداد

تبدأ وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب العقارية غدا "السبت" في إطلاق عدة مبادرات وآليات للتيسير على ممولي الضريبة العقارية لسرعة سداد الضريبة المستحقة.





وأكدت وزارة المالية فى بيان لها ان ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بسرعة ايجاد ألية ميسرة للاستعلام عن مقدار الضريبة والسداد لحين اكتمال ميكنة مصلحة الضرائب العقارية والسداد الكترونيا نظرًا للزحام الشديد بمقرات مصلحة الضرائب العقارية خلال الأيام الماضية والذى شهده الوزير خلال الجولة التى قام بها مؤخرا بلجان الطعن الضريبى بمقر مصلحة الضرائب العقارية حيث اصدر الوزير ايضا قرارا بمد مهلة سداد الضريبة العقارية المستحقة حتى 15 اغسطس المقبل دون احتساب غرامة التأخير.





وأضاف البيان ان وزارة المالية اطلقت موقعا الكترونيا جديدا وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنهاوذلك بديلا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر برقم (023531732) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين فى نفس الوقت فى المواعيد من 9 صباحا حتى 9 مساءا حيث سيقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة، هذا بالاضافة الى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg





واشار البيان الى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع عدد من البنوك المصرية وهى (الأهلي، مصر، القاهرة) الذين أبدوا ترحيبهم بالمشاركة في تعميم المنظومة الإلكترونية بهدف تحصيل مستحقات الدولة، حيث يمكن سداد الضريبة كاملة من خلال أي فرع من فروع البنوك على كافة مستويات الجمهورية اما بالنسبة للسداد بالمأمورية التي يقع في نطاقها العقار فانه يمكن للممول ان يقوم بسداد جزء من الضريبة المستحقة بالمأمورية او سداد المبلغ كاملا حيث أن السداد الجزئى غير متاح بالبنوك.





واوضح البيان أنه لمزيد من التيسير على ممولى الضريبة العقارية عند سداد الضريبة المستحقة ومنعا للزحام والتكدس تم تقسيم مدن ومحافظات الجمهورية على ثلاثة مراحل حيث يسمح لمالكى العقارات بمناطق الساحل الشمالى والعين السخنة و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بالسداد بدءا من يوم السبت 21 يوليو الحالى على ان يتم اضافة مالكى العقارات بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة بدءا من يوم السبت 28 يوليو الحالى ثم يتم اضافة كافة مناطق الجمهورية بدءا من السبت 4 أغسطس المقبل.