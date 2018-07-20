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عاجل.. نقل تابوت الإسكندرية إلى مخازن الآثار (صور)

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:31 م
عاجل.. نقل تابوت الإسكندرية إلى مخازن الآثار (صور)
عملية النقل
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قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تابوت الإسكندرية، وصل بأمان وسلام، إلى مخازن وزارة الآثار بمنطقة مصطفى كامل، صباح اليوم الجمعة.

التابوت من الجرانيت الأسود، وتم فتحه أمس في موقع اكتشافة في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية حيث سيخضع لأعمال التنظيف والترميم والدراسة لمعرفة الحقبة التاريخية التي يرجع إليها أو صاحبه.

وأوضح "وزيري" أن التابوت وغطائه تم تحميلهما وتغليفهما ونقلهما، وفقا لأحدث الطرق العلمية المتبعة في هذا الشأن، بعد إجراء أعمال الترميم الأولي لهما داخل الموقع.

وتمت عملية النقل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
عاجل.. نقل تابوت الإسكندرية إلى مخازن الآثار (صور)
عاجل.. نقل تابوت الإسكندرية إلى مخازن الآثار (صور)
عاجل.. نقل تابوت الإسكندرية إلى مخازن الآثار (صور)
عاجل.. نقل تابوت الإسكندرية إلى مخازن الآثار (صور)
عاجل.. نقل تابوت الإسكندرية إلى مخازن الآثار (صور)
عاجل.. نقل تابوت الإسكندرية إلى مخازن الآثار (صور)
المزيد عن: وزارة الأثار منطقة سيدي جابر تابوت الاسكندرية تابوت الاسكندر الاعلى للأثار الأثار
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