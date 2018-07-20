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اليوم.. ريمان ينضم لمعسكر اتحاد جدة في النمسا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:31 م
اليوم.. ريمان ينضم لمعسكر اتحاد جدة في النمسا
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مني العوضي
 

ينضم الظهير الأيسر محمد ريمان، مساء اليوم، لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي والمقام في النمسا استعدادًا للموسم المقبل.

لم يستطع "ريمان" السفر مع بعثة الفريق إلى النمسا بسبب تأخر استخراج تأشيرته، وقام اللاعب بتأدية تدريبات في مقر نادي الاتحاد بـ "جدة" خلال الفترة الماضية.

ويدخل ريمان منافسة شرسة للغاية على حجز مكانه في مركز الظهير الأيسر في الفريق مع محمد قاسم.

ويرغب رامون دياز، مدرب الاتحاد، في الاعتماد على أحدهما "ريمان - قاسم" كخيار ثاني في مركز الظهير الأيسر وذلك بعد انضمام البرازيلي "كارليتو".

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