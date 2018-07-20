الهلال السعودي يراقب "نيجريدو"

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الجمعة عن أن الإسباني ألفارو نيجريدو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي علي رادار مسؤولي الهلال السعودي، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأفادت التقارير أن ‏نيجريدو مهاجم مانشستر سيتي السابق ولاعب بشكتاش التركي الحالي دخل ضمن خيارات ‎الهلال من أجل تدعيم خط الهجوم.

وأوضحت التقارير أن المفاوض الهلالي قد بدأ في التحرك بالفعل، والمفاوضات بين الطرفين لم تصل حتى الآن إلى صيغة اتفاق على العقود إلا أن النادي التركي منح اللاعب حرية التفاوض مع أي ناد.