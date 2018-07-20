أشرف صبحي يشيد بنشاط الثقافة الرياضية في دورة الألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر "صور"

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ببرنامج نشاط الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، المشارك في فعاليات الأنشطة الثقافية المصاحبة للألعاب الرياضية في دورة الألعاب الإفريقية للشباب، التي تحتضنها الجزائر هذه الأيام وحتى نهاية الشهر الجاري.









وزير الشباب والرياضة، التقى وفد الاتحاد المصري المشارك في الدورة برئاسة الإعلامي أشرف محمود، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي ومعه الفنان سامح الصريطي، سفير الثقافة الرياضية والمحاضر في الاتحاد الإفريقي، وعبير عصام الدين، عضوة مجلس الإدارة الاتحاد المصري وعضو لجنة تحكيم الاتحاد الإفريقي.





واستمع "صبحي" إلى فقرات برنامج الأنشطة من الإعلامي أشرف محمود إلى برنامج العمل المتضمن معرضا بعنوان "الجزائر تحتضن إفريقيا"، وملتقى بعنوان "ثقافتنا تجمعنا" باللغات الثلاث المعتمدة في الاتحاد الإفريقي للثقافة الرياضية العربية والإنجليزية والفرنسية، وورشة العمل التي تعقب المؤتمر بمشاركة الشباب الإفريقي المشارك في الدورة، وكذلك المسابقة الثقافية التي تتضمن مقالات وقصص وقصائد شعرية للشباب والتي تدور حول دور الرياضة في نشر قيم التسامح المجتمعي، ودور الرياضة في تقارب الشعوب ودور الرياضة في تعزيز الانتماء للوطن.





وأثنى "صبحي"، على المشاركة الفاعلة للاتحاد المصري للثقافة الرياضية في أول مشاركة قارية له بعد اعتماد الاتحاد الإفريقي في اتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية، مؤكدا أن الاهتمام بتثقيف الشباب لا يقل أهمية عن صقله رياضيًا ليصبح بطلا بحق يجمع بين الكفاءة الرياضية القادرة على تحقيق الإنجازات والعقلية الناضجة التي تعطي المثل والقدوة في الانتماء للوطن لكل المحيطين به في المجتمع.





ووجه بضرورة زيادة الجهد وتعريف النشء بمنظومة القيم الأخلاقية التي تبثها الرياضة في كل ممارسيها حتى تكون الرياضة فلسفة حياة تنعكس على سلوكياتهم في المجتمع ويدرك الجميع أهميتها من أجل الصحة والعمل الجماعي وتقبل الآخر.





يذكر أن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية أسست اتحادا للثقافة الرياضية وتبنت تأسيس الاتحادين العربي والإفريقي اللذين اتخذت من القاهرة مقرا لهما، وهي المرة الأولى التي تنظم فيها أنشطة ثقافية موازية للمسابقات الرياضية في دورات الألعاب الإفريقية للشباب، بعد اعتماد الاتحاد الإفريقي من قبل اتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية "الأوكسا" برئاسة اللواء أحمد ناصر، في الجمعية العمومية التي استضافتها مصر في مايو الماضي.