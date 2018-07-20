تعرف على موعد استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية
الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:30 م
ريهام يوسف
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صرف واستقبال أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية، الذي بدأ اعتبارًا من 24 من يوليو الجاري، وحتى 15 من أغسطس 2018، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة، وفرعي الإسكندرية، وأسيوط.
وأوضحت الوزارة، في بيانٍ لها، أنه لتيسير الخدمة، على الطلاب متابعة موقع مكتب التنسيق على بوابة الحكومة المصرية للاطلاع على كافة التفاصيل.
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