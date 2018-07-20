ماني يرتدي رقم كوتينيو في ليفربول





قرر السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، ارتداء القميص رقم 10 الذي كان يرتديه البرازيلي كوتينيو الذي رحل عن الريدز في الانتقالات الشتوية الماضية.





وشارك "ماني" في تدريبات فريق ليفربول اليوم الجمعة استعدادا للمشاركة في بطولة الكأس الدولية والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.





ويخوض نادي ليفربول أولى مبارياته في البطولة أمام بروسيا دورتموند يوم الأحد المقبل، ومن ثم سيلعب الريدز مع مانشستر سيتي يوم الخميس، ويواجه مانشستر يونايتد يوم السبت.



