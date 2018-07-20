ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ماني يرتدي رقم كوتينيو في ليفربول

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:16 م
ماني يرتدي رقم كوتينيو في ليفربول
طباعة
الفجر الرياضي
 

قرر السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، ارتداء القميص رقم 10 الذي كان يرتديه البرازيلي كوتينيو الذي رحل عن الريدز في الانتقالات الشتوية الماضية.

وشارك "ماني" في تدريبات فريق ليفربول اليوم الجمعة استعدادا للمشاركة في بطولة الكأس الدولية والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض نادي ليفربول أولى مبارياته في البطولة أمام بروسيا دورتموند يوم الأحد المقبل، ومن ثم سيلعب الريدز مع مانشستر سيتي يوم الخميس، ويواجه مانشستر يونايتد يوم السبت.

المزيد عن: ماني ليفربول كوتينيو ساديو ماني برشلونة أخبار ليفربول
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
-
x
21:00
-
ليل
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/20/2018 2:30:03 PM