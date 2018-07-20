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الاتحاد السعودي يعلن سداد 50% من ديون الأندية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:10 م
الاتحاد السعودي يعلن سداد 50% من ديون الأندية
الدوري السعودي
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عمر عبد العزيز
 

أعلن عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي، سداد 50% من ديون الأندية مع انطلاقة الموسم الجديد وهو مايعد طفرة كبيرة تُحسب للقيادة السعودية الرشيدة والتي تحرص على تطوير الرياضة ورفعتها.

 

وأكد عادل عزت في تصريحات نقلتها صحيفة "عكاظ السعودية"، أن تغيير اسم دوري الدرجة الأولي السعودي لدوري الأمير محمد بن سلمان، سيزيده فخامة وأهمية وسيدفع الجميع للعمل بجد لمواكبة الأسم الذي تحمله البطولة.

 

وأعلن الاتحاد السعودي عن فسخ عقد mbc رسمياً، والتعاقد مع stc للنقل التليفزيوني والرعاية.

 

 

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