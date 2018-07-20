أغلى 10 صفقات في تاريخ ليفربول.. 4 يسبقون محمد صلاح (انفوجرافيك)

احتل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي المركز الخامس في قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ النادي.





وحافظ الهولندي فيرجيل فان ديك على صدارته لقائمة أغلى 10 صفقات فى تاريخ ليفربول وخلفه الحارس البرازيلى أليسون بيكر القادم من روما الإيطالي بـ 64 مليون جنيه إسترليني، ثم نابي كيتا وفابينيو في المركز الثالث والرابع قبل محمد صلاح.





وتراجع محمد صلاح للمركز الخامس بعدما انضم لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من روما الإيطالى مقابل 36.9 مليون جنيه إسترلينى.











