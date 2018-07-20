3 وصفات طبيعية بسيطة لعلاج قشرة الحواجب

تتعرض السيدات أحيانًا لبعض المشاكل الجمالية الطارئة دون سابق إنذار مثل ظهور بعض القشور البيضاء على الحواجب، وللتخلص منها جمعنا لك في هذا المقال أفضل العلاجات المنزلية الطبيعية حتى تحافظي على إطلالة مثالية وجذابة.





خلطة البيض والقهوة:

قومي بمزج صفار بيضة واحدة (استخدمي بياض البيض للبشرة الدهنية) مع معلقة صغيرة من القهوة الناعمة وقطرات من عصير الليمون لتحصلي على عجينة لينة، قومي بتوزيعها على منطقة الحواجب واتركيها حتى تجف قليلا مع التدليك. كرري هذه الوصفة حتى تحصلي على نتيجة جيدة.





خلطة زيت جوز الهند:

قومي بخلط معلقتين من زيت جوز الهند مع معلقة من عصير الخيار و½ معلقة من السكر الخشن، وزعي المزيج على منطقة الحواجب ودلكي بلطف شديد. اتركي المزيج حتى يجف ثم اشطفي جيدا.





خلطة هلام الألوفيرا والحليب المجفف: