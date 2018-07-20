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عاجل.. البورصة تخسر 23 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:05 م
عاجل.. البورصة تخسر 23 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع
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عبدالرحمن العويسى
 

اختتمت البورصة تعاملاتها الأسبوعية واللون الأحمر يخيم على جميع المؤشرات، ،حيث تراجع مؤشرها الرئيسى بنسبة 2.92% متأثراً بعمليات البيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية، بينما خسر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 23 مليار جنيه.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 867 مليار جنيه في نهاية تعاملات والأسبوع الجارى حيث فقد رأس مال السوق نحو 23 مليار جنيه، وذلك بتراجع بنسبة 2.5% حيث استهل تعاملاته خلال الأسبوع الحالى على مستوى 890 مليار جنيه.

حيث هبط المؤشر العام للبورصة المصرية «EGX30» بنسبة 2.92% تعادل نحو 463.5 نقطة من قيمته، وأغلق تعاملاته خلال الأسبوع عند مستوى 15416.31 نقطة، مقابل 15879.81 نقطة بداية الأسبوع.

 بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة بلغت 2.90% تعادل نحو 22.5 نقطة من قيمته، وأغلق عند مستوى 752.60 نقطة، مقابل 775.10 نقطة بداية الأسبوع ،

تلاه متراجعاً مؤشر «EGX100»، الأوسع نطاقًا، بنسبة 3.16%، تعادل نحو 62.8 نقطة من قيمته، وأغلق عند مستوى 1927.29 نقطة، مقابل مستوى 1990.09 نقطة بداية الأسبوع.

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