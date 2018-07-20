عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "الصناعات العسكرية" السعودية تشتري 5 سفن حربية إسبانية

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أكدت شركة الصناعات العسكرية السعودية، أنها وقعت اتفاقا مع شركة بناء السفن الإسبانية "نافانتيا" المملوكة للدولة لإقامة مشروع مشترك لتوريد خمس سفن حربية.





صحيفة "tampabay"، أوردت في هذا السياق، أن هذا الإعلان يأتي كجزء من إتفاق تم التوصل إليه في أبريل الماضي عندما زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إسبانيا واجتمع مع رئيس الوزراء ماريانو راخوي ووزيرة الدفاع ماريا دولوريس دو كوسبيدال، حيث تبلغ قيمة الاتفاق 2 مليار يورو (2.3 مليار دولار).





من جهتها أكد شركة Navantia أنها ستقوم ببناء خمسة سفن حربية من طراز Avante 2200 لصالح البحرية الملكية السعودية، بداية من هذا الخريف على أن تنتهي من عملها بحلول عام 2022.





أما شركة الصناعات العسكرية السعودية فقد أكدت أن العقد سيوفر 6000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة لمدة خمس سنوات.



