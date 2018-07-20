رسميا.. جمهورية شبين يتعاقد مع مدافع الدخان





نجح مجلس إدارة نادي جمهورية شبين في التعاقد مع عبد الله شلبي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية للدخان لمدة موسمين استعداداً للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب".





وقام شلبي بالتوقيع على العقود في نادي الجمهورية بحضور أحمد عوض وكيل أعمالة، وتواجد سيف عبد العزيز عضو مجلس إدارة جمهورية شبين، ومحمود الخياط "أمين الصندوق".





ويعد اللاعب من مواليد 90 وسبق لة اللعب في أندية المصري البورسعيدي، ومالية كفر الزيات، والرجاء بالدوري الممتاز، ثم إنضم لصفوف المريخ، ثم أبو قير، ولعب في الموسم الماضي بالشرقية للدخان، قبل التوقيع للفريق المنوفي لموسمين.



