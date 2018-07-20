محسن صالح يطالب الدولة بمراكز تدريب للناشئين (صور)

كشف محسن صالح المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن الطريقة المثلى من أجل بناء منتخب مصري قوي في الفترة المقبلة.

وغرد صالح على حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"لو عايزين يبقي عندنا منتخب محترم وقوي لازم نفتح الباب لأولادنا تحت ١٤وتحت ١٦للاحتراف الخارجي بعد سنتين اللي تحت ١٦ حيبقي ١٨ ومعظم اللاعبين الموهوبين بيبدأوا اللعب في الفريق الاول في السن ده.. وبعد ٤ سنين حنحصل علي الفوج التاني محتاجين وكيل شاطر".

وأضاف "الحل التاني.. إنشاء مراكز تدريب تابعة للدولة تحت ١٢ و١٤ و١٦ في جميع مدن الجمهورية تخصص لها ملاعب وأدوات ومدربين وأخصائيين أكفاء تصرف عليها الدولة والصفوة منهم يتم ارسالهم للاحتراف في الخارج عن طريق وكلاء معتمدون والبقية يتم بيعهم للاندية قي الداخل..هذه هي الحلول العملية السريعة".