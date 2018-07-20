"الداخلية": ضبط 132 قضية مخدرات.. وإعادة 11 سيارة مسروقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، خلال 24 ساعة من ضبط 132 قضية مخدرات، وتشكيلين عصابيين، و72 متهما ومراقبا هاربا، وإعادة 11 سيارة ودراجة نارية مبلغ بسرقتهم وتنفيذ 48538 حكما قضائيًا متنوعا.





وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



