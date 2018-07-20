"تموين" القاهرة: ضبط 106 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت مباحث التموين بالقاهرة، بقيادة اللواء هاني القاضي، مدير الإدارة، العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن للتصدي لكافة صور الممارسات الاحتكارية للسلع الغذائية، وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار الأسواق، بما يضمن توافر جميع السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.





وأسفرت جهود الحملات، تحت إشراف اللواء خالد عبد العال، مدير الأمن خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 106 قضايا تموينية متنوعة منها ضبط 5 أطنان سلع غذائية داخل مخازن بأماكن متفرقة.



