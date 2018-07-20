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محمد صلاح لاعب سلة في ليفربول (صور)

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:55 م
محمد صلاح لاعب سلة في ليفربول (صور)
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الفجر الرياضي
 

عاد النجم الدولي محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، إلى تدريبات فريقه بعد فترة الأجازة التي قضاها عقب خروج منتخب مصر من كأس العالم.

وخاض محمد صلاح وحدة تدريبة بكرة السلة على هامش مران الفريق الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يشارك الثنائي صلاح وماني مع ليفربول في بطولة الكأس الدولية والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض نادي ليفربول أولى مبارياته في البطولة أمام بروسيا دورتموند يوم الأحد المقبل، ومن ثم سيلعب الريدز مع مانشستر سيتي يوم الخميس، ويواجه مانشستر يونايتد يوم السبت.

محمد صلاح لاعب سلة في ليفربول (صور)
محمد صلاح لاعب سلة في ليفربول (صور)
محمد صلاح لاعب سلة في ليفربول (صور)
محمد صلاح لاعب سلة في ليفربول (صور)
محمد صلاح لاعب سلة في ليفربول (صور)
محمد صلاح لاعب سلة في ليفربول (صور)
محمد صلاح لاعب سلة في ليفربول (صور)
محمد صلاح لاعب سلة في ليفربول (صور)
المزيد عن: مران ليفربول محمد صلاح ليفربول كرة السلة
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