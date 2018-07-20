عروض مسرح الطفل في "متربول" مجانا

أكد د. حسن عطية رئيس المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الحادية عشرة ان عروض ملتقى مسرح الطفل مجانا والتى تقام يوميا بمسرح متربول فى وسط البلد مثل باقى عروض المهرجان والتى تستمر حتى يوم 2 اغسطس المقبل .





واضاف ان ملتقى الطفل يتضمن مجموعة من المفاجآت التى تنظمها ادارة الملتقى بارئاسة الفنانة عزة لبيب يوميا للاطفال ستقام قبل بدء العروض المسرحية .





كان من المقرر قيام د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة بافتتاح ملتقى الطفل لكنها اعتذرت بسبب سفرها الى الخارج .

وقالت الفنانة عزة لبيب مدير ملتقى مسرح الطفل ان العروض المشاركة هى مسرحية (سنو وايت) للكاتب والمخرج محسن رزق وبطولة مروة عبد المنعم " حنان فى بحر المرجان "اخراج عمرو حمزة " فرع ثقافة اسوان بقصور الثقافة" ، رحلة فى اعماق البحار اخراج محمد عشرى " فرع ثقافة بورسعيد بقصور الثقافة "، عرض غابة الاذكياء اخراج اشرف فجل " فرع ثقافة الغربية بقصور الثقافة ،عرض لعبة الحب اخراج عبد الله ابو النصر ويختتم المهرجان بعرضى (رحلة الزمن الجميل) لمسرح القاهرة للعرائس و(صائد العفاريت) لفرقة كريشن للفنون بالإسكندرية ، كما يقام للملتقي ندوة فكرية بالمجلس الاعلى للثقافة يشارك فيها د. نبيلة حسن ود. محمد أبو الخير وغيرهما.