ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فخري الفقي: وزيرة الاستثمار نشيطة.. والإصلاح الاقتصادي سيؤتي ثماره

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:53 م
فخري الفقي: وزيرة الاستثمار نشيطة.. والإصلاح الاقتصادي سيؤتي ثماره
فخري الفقي
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور فخري الفقي، المستشار الأسبق لصندوق النقد الدولي، إن البنك الدولي خصص نصف مليار دولار لدعم منظومة التعليم الجديدة، بالإضافة إلى دعمه لقطاع الصحة، مشيرا إلى أن وزيرة الاستثمار لها علاقات مع المؤسسات الاقتصادية تعود بالنفع على مصر، واصفًا إياها بـ الوزيرة النشيطة.

وأشار خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره، معقبًا: "إحنا ماشين في الطريق السليم لتحقيق هدفنا الأساسي وهو تحسين مستوى معيشة المواطن"، مضيفًا أنه علينا استكمال ما ننفذه من مشروعات.
المزيد عن: وزيرة الاستثمار فخري الفقي الاستثمار اﻻستثمار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
-
x
21:00
-
ليل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/20/2018 2:40:17 PM