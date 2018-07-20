فخري الفقي: وزيرة الاستثمار نشيطة.. والإصلاح الاقتصادي سيؤتي ثماره



وأشار خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره، معقبًا: "إحنا ماشين في الطريق السليم لتحقيق هدفنا الأساسي وهو تحسين مستوى معيشة المواطن"، مضيفًا أنه علينا استكمال ما ننفذه من مشروعات.



قال الدكتور فخري الفقي، المستشار الأسبق لصندوق النقد الدولي، إن البنك الدولي خصص نصف مليار دولار لدعم منظومة التعليم الجديدة، بالإضافة إلى دعمه لقطاع الصحة، مشيرا إلى أن وزيرة الاستثمار لها علاقات مع المؤسسات الاقتصادية تعود بالنفع على مصر، واصفًا إياها بـ الوزيرة النشيطة.