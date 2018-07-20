تحرير 1553 مخالفة مرورية وسحب 72 رخصة في حملة بالقليوبية

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير1553 مخالفة مرورية.



وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1553 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و247 مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل 30300 جنيه وسحب 30 دراجة نارية وحجز 3 دراجات.



كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 72 رخصة وتحصيل 3850 جنيها غرامة.

