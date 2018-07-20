محافظ الشرقية يؤكد ضرورة إحكام الرقابة على الصيدليات ومصانع ومخازن الأدوية بنطاق المحافظة

شدد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، على وكيل وزارة الصحة، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الصيدليات و مصانع ومخازن الأدوية لضبط سوق الأدوية وإحكام السيطرة على تداول و بيع الأدوية الممنوع تداولها و إحكام الرقابة على الصيدليات ومصانع الأدوية والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة و صلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





وتنفيذاً لتوجيهات وتعليمات محافظ الشرقية وفي إطار تنفيذ خطة وزارة الصحة أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن المديرية تقوم بتنفيذ حملات مكثفة بنطاق دائرة المحافظة للمتابعة المستمرة على الصيدليات ومصانع مخازن وشركات توزيع الأدوية للتأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة واستيفاءهم إشتراطات الأمن والسلامة وسبل حفظ وتخزين الأدوية بطريقة سليمة للحفاظ على صحة وسلامة المرضى واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المنشأت المخالفة.





وصرح وكيل وزارة الصحة، بأن إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية برئاسة الدكتور محمد عبد الحي قامت بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة شملت ١٧ صيدلية بمراكز (فاقوس - منيا القمح - كفر صقر) وأسفرت الحملة عن ضبط :-





· ٢٧٤ امبول تيتانوس منتهي الصلاحية معد للبيع وعدد ٢٥٤ ادوية متنوعة صدر بها منشورات غش تجاري من وزارة الصحة





· ٩١٥ قرص/ زجاجة ادوية منتهية الصلاحية معدة للبيع وعدد ٢٧٤ امبول تيتانوس منتهي الصلاحيه معد للبيع





· ٢٥٤ ادوية متنوعه صدر بها منشورات غش تجاري من وزارة الصحه





· ٩١٥ قرص/ زجاجه ادويه منتهية الصلاحيه معده للبيع بما قد يؤثر علي سلامه وصحه المرضي





· ١٠٢ قرص / زجاجه يتم بيعهم بالمخالفة لقانون التسعير الجبري وتحديد الارباح





· ٥٤٠ قرص/ زجاجه ادويه خاصه بالتامين الصحي محظور بيعها وتدوالها بالصيدليات بالمخالفه لقانون التأمين الصحي





· ٢١٢ قطعه مستلزمات منتهيه الصلاحيه معده للبيع بما يؤثر علي صحه المرضي





· ١٩ فيال مضاد حيوي عينات طبيه مجانيه بالمخالفه لقانون ١٢٧ لسنه ١٩٥٥





· ٣٢٥ قرص ادويه مهربه مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحه





· ١٠٥ قرص ترامادول ادوية جدول اول مخدرات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحه





· ١٠٢ قرص / زجاجة يتم بيعهم بالمخالفة لقانون التسعير الجبري وتحديد الارباح





· ٥٤٠ قرص/ زجاجة ادوية خاصة بالتامين الصحي محظور بيعها وتدوالها بالصيدليات بالمخالفه لقانون التأمين الصحي





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الصيدليات المخالفة، وتحرير عدد 30 محضرا بأرقام 24410، 24411، 24412، 24479، 24480، 24481، 24482، 24483، 24484، 24485، 24486، 24487، 24488, 24489، 24490، 24491، 24492، 24493، 24494، 24495، 24496، 24497، 24498، 24499، 24500، 24501، 24502، 24503 لسنة 2018 جنح فاقوس وتم تحرير محاضر بأرقام 38150، 38151 لسنة 2018 جنح منيا القمح.