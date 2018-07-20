عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.





وقالت الهيئة، في بيان صادر اليوم الجمعة، إنه ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، فيما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة "العظمى - الصغرى" على أنحاء الجمهورية كافة:





القاهرة 25 36





وسط الدلتا 24 35





الإسكندرية 25 31





بلطيم 24 32





مطروح 23 30





السلوم 23 32





سيوة 25 36





بورسعيد 25 32





دمياط 24 32





العريش 21 34





رفح 22 33





الإسماعيلية 23 36





السويس 24 36





رأس سدر 25 38





نخل 19 36





نويبع 27 36





طابا 21 35





كاترين 20 32





الطور 26 37





شرم الشيخ 28 39





مرسى علم 29 36





الفيوم 26 37





بني سويف 25 37





المنيا 24 38





أسيوط 26 38





سوهاج 27 39





قنا 28 40





الأقصر 28 41





أسوان 29 42





الوادي الجديد 28 40





شلاتين 29 39





أبو رماد 29 38





رأس حدربة 29 37





حلايب 30 36



