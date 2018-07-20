رسالة محمد صلاح لأغلى حارس في العالم

كشف أليسون بيكر حارس نادي ليفربول الجديد عن رسالة محمد صلاح نجم الفريق له عقب انضمامه للريدز كأغلى حارس في العالم حاليًا.

قال بيكر في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "صلاح أرسل رسالة لي وقال ماذا تنتظر؟.. قلت له اهدأ أنا في الطريق".

وأضاف بيكر: "أنا سعيد جدا للعب معه، فهو لاعب ممتاز وشخص رائع وعظيم.. هذا هو الأهم بالنسبة لي، أن أكون برفقة أناس رائعين أحبهم".

وتعاقد ليفربول مع بيكر من روما الإيطالي بصفقة تاريخية تعتبر الأكبر في تاريخ كرة القدم على مستوى حراس المرمى، ووصلت إلى 72.5 مليون يورو.