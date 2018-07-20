نيشان وقرداحي ووفاء الكيلاني يساعدون "الغلابة"

قبل عودتهم للشاشات





جورج اختار الجمعيات الخيرية ونيشان سفيرًا للاجئين والكيلانى فضلت الشباب









يبدو أن العمل الخيرى، والإنسانى أصبح هدفاً، لعدد من الإعلاميين، خاصة الذين غابوا عن الشاشات التليفزيونية لمدة طويلة واشتاق لهم الجمهور، منهم نيشان وجورج قرداحى ووفاء الكيلانى.





فمنذ عدة أشهر انطلق برنامج «مليونير العرب»، الذى أعلن عنه الإعلامى جورج قرداحى، وتخيل الجمهور أن هذا البرنامج مشروع قرداحى الجديد، لكنه أكد أنه ليس عملاً تليفزيونياً، بل مشروع على صفحات السوشيال ميديا تتبناه مجموعة من الشباب، وهو وجه إعلانى له ومشرف على اللجنة الخيرية فيه، وهذا المشروع هو مسابقات يومية أو اختبارٌ قصير من ثلاثة أسئلة معلومات عامة، على المستخدم الإجابة عنها بشكل صحيح، ليضمنَ دخوله السحب اليومى لربح جوائز نقدية.





والجوائز تصاعدية تبدأ بـ600 يورو، وتزيد تباعاً، وتنتهى مع أكثر من 3000 يورو، والمتسابقون يدخلون تلقائياً سحباً على جائزة قيمتها 10000 يورو، لكن الأهم هو تخصيص 15% من قيمة جائزته لفعل الخير، ولصالح إحدى الجمعيات الخيرية التى يختارها المستخدم الرابح من قائمة الجمعيات والمؤسسات المتعاونة مع البرنامج.





أما الإعلامية وفاء الكيلانى فصورت عدداً من حلقات برنامجها الجديد «تخاريف»، فى بيروت، وهو برنامج جديد تماماً على الكيلانى، وللمرة الأولى ستقدم الجانب الإنسانى والاجتماعى البعيد عن الحوارات الفنية الجريئة، وهى الفكرة التى كانت ترغب فى تطبيقها ببرنامجها السابق «المتاهة»، لكن الظروف حالت دون ذلك وقتها.



