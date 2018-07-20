العالم × أسبوع.. المفوضية الأوروبية تدعو لإنهاء قوانين الاتحاد الأوروبي في واشنطن

شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول ‏أبرزها إدانة الجامعة العربية المصادقة على "قانون القومية" الإسرائيلي العنصري.

وبالتزامن مع انتهاء الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي طرأت ‏بالدول وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية:‏

المفوضية الأوروبية تدعو لإنهاء قوانين الاتحاد الأوروبي في واشنطن

دعت المفوضية الأوروبية، دول الاتحاد الأوروبي للتحضير لإنهاء سريان قوانين الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة اعتبارا من نهاية مارس المقبل.

وقالت المفوضية الأوروبية التي تتفاوض باسم الاتحاد حول بريكست في وثيقة بهذا الشأن: "على الجهات المعنية وكذلك السلطات الوطنية لـ27 دولة الاتحاد الأوروبي، وسلطات الاتحاد الأوروبي أن تستعد لسيناريوهين رئيسيين محتملين بشأن البريكست" وأشارت الوثيقة إلى أن السيناريو الأول يتمثل بإبرام وتصديق الاتفاق على شروط "الخروج" حتى 30 مارس 2019، وبالتالي الانتهاء من تطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي واتفاقياته مع بريطانيا فقط بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي سبق ذكرها والتي تبلغ 21 شهرًا، أي اعتبارًا من يناير 2021.

وينص السيناريو الثاني بأنه في حال عدم وجود اتفاق بشأن "الخروج" أو التصديق الكامل من قبل جميع الأطراف بحلول نهاية شهر مارس المقبل، مما سيؤدي إلى عدم وجود فترة انتقالية، وبالتالي فإنه " سيتم تعليق استخدام تشريعات الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمملكة المتحدة بداية من 30 مارس 2019" ومن الجدير بالذكر أن أغلبية البريطانيين صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام، يوم 23 يونيو 2016، وأقرت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، مشروع قانون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مانحة إياه بذلك صفة قانون، يبدأ العمل به اعتبارا من خروج المملكة من الاتحاد، في 29 مارس 2019.

الدفاع الجزائرية: 13 إرهابيًا سلموا أنفسهم منذ بداية الشهر الجاري

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن 13 إرهابيا سلموا أنفسهم، منذ بداية الشهر الجاري، آخرهم الإرهابي المسمى العربي اللادمي نويجح المدعو الخطاب، الذي سلم نفسه في منطقة تمنراست أقصى جنوبي الجزائر.

وأكد بيان لوزارة الدفاع، استرجاع الجش لـ14 قطعة سلاح وكمية من الذخيرة، وأغراض أخرى كانت بحوزة المسلحين، مشيرا إلى أن "هذه النتائج تؤكد نجاعة المقاربة المتبناة من طرف قيادة الجيش في مجال محاربة الإرهاب" وارتفع عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم للجيش منذ بداية السنة الجارية 2018، إلى 73 إرهابيا، أغلبهم سلموا أنفسهم في منطقة تمنراست وأدرار جنوبي الجزائر.

وأضاف "رابطة علماء دول الساحل بذلت جهودا مهمة في الحد من قدرة المجموعات الإرهابية على نشر الفكر المتطرف"، لافتا إلى أن "تشديد الجيش الجزائري لمراقبة المناطق الحدودية قلص من منافذ تمون المجموعات الإرهابية في هذه المناطق، ودفع ذلك الإرهابيين الى الاستسلام".

ويفسر مراقبون ومشتغلون على الملف الأمني في الجزائر تزايد عدد الإرهابيين الذي قرروا التوقف عن العمل الإرهابي، بجملة من العوامل أبرزها تجديد الجيش الجزائري طرح نداء للإرهابيين للاستسلام مقابل الاستفادة من تدابير العفو التي يقررها قانون المصالحة الوطنية الصادر منذ أيلول 2005 وقال أمين عام رابطة علماء دول الساحل والصحراء، يوسف مشرية، إن الجهود التي تقوم بها هيئات دينية وقبلية في منطقة الجنوب وشمال مالي، ساهمت في اقتناع عدد كبير من الإرهابيين بضرورة التوقف عن النشاط الإرهابي.

الجامعة العربية تدين المصادقة على "قانون القومية" الإسرائيلي العنصري

أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على "قانون القومية" العنصري، مؤكدةً أن إقراره وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة، قوانين باطلة ومرفوضة، ولن تُرتِب للاحتلال أي شرعية.

واعتبرت الجامعة في بيان صحافي المصادقة على هذا القانون الخطير إضافة إلى ما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارساتها العنصرية وفي مقدمتها إلغاء الآخر بفرض الوقائع على الأرض بالقوة، وتقنين الاستيطان، وإطلاق يد الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من العبث بمصادرة الأراضي وتجريفها وهدم المنازل وهضم الحقوق الفلسطينية.

وقال البيان، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع "قانون القومية"والذي ينص على أن دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي وأن اللغة العبرية هي لغتها الرسمية، وأن الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولم الشتات وتشجع الاستيطان وتعتبره من الأمور التطويرية، يفتح المجال أمام الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية لتكريس العنصرية وتشريع الأبارتهايد، والتطهير العرقي، الذي دأبت عليه سلطات الاحتلال، بما يؤكد استمرار تصرفها وكأنها "دولة فوق القانون"، مشيرا إلى ما يعنيه هذا القانون ويرسخه من مضامين التمييز العنصري والاستهداف ضد أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر وأكد البيان، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي مُمثلاً بدوله ومنظماته بمسؤولياته، والضغط على إسرائيل برفع الحصانة عنها، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية، خاصةً بعد كشف الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة بقانونها الجديد، الوجه العنصري الحقيقي للاحتلال، والمستهتر بكافة المعايير والقوانين والقيم الإنسانية والديمقراطية.

إسماعيل هنية يبلغ رئيس المخابرات العامة موافقة "حماس" على "الورقة المصرية"

أجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل، وهنأه بالثقة التي أولاه إياها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتسلمه مهامه كوزير للمخابرات وتناول معه خلال الاتصال التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، وخاصة ملف المصالحة والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير.

وأكد رئيس الحركة للاخ الوزير موافقة حماس على الورقة المصرية، التي قُدمت لوفد الحركة في زيارته الأخيرة للقاهرة الأسبوع الماضي، والتي كانت حصيلة حوار معمق واعتماد قيادة الحركة لها انطلاقا من تقديرها للظروف الاستثنائية، التي تمر بها الساحة الفلسطينية والاستهداف الخطير للقضية خاصة في ملفي القدس واللاجئين وقد عبر هنية، عن تقديره للروح الإيجابية، التي سادت النقاشات خلال زيارة وفد الحركة برئاسة الشيخ صالح العاروري، مؤكدًا جاهزية الحركة للتعاون في كافة المسارات.

ترامب يكلف مساعده لدعوة بوتين لزيارة واشنطن

كلف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساعده لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى زيارة واشنطن هذا الخريف.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب طلب من مستشاره للأمن القومي جون بولتون دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى واشنطن في الخريف.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في تغريدة على تويتر:"طلب الرئيس ترامب من جون بولتون دعوة الرئيس بوتين إلى واشنطن في الخريف وتلك المناقشات جارية بالفعل".

هذا وأعرب الرئيس ترامب عن تطلعه لعقد لقاء ثاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذلك بهدف متابعة ما تم التوصل إليه في القمة الأخيرة يوم الاثنين الماضي، هذا واختتمت في هلسنكي، يوم الاثنين الماضي، القمة الروسية الأمريكية، التي استمرت نحو 4 ساعات، وأعرب الجانبان عن رغبتهما بتحسين العلاقات بين دولتيهما، واعتبر ترامب أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها لكنها تحسنت بفضل هذه القمة، فيما أكد بوتين، من جانبه أن هذه المباحثات مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين.

وتضمنت محادثات القمة رؤية البلدين لحل النزاعات في العالم؛ ومن بينها في سوريا، والخطوات الواجب اتخاذها للتوصل إلى حلول سلمية لهذه الأزمة.