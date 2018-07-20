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باريس جاكسون تخفي "التاتو" المرسوم على جسدها والسبب

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:16 م
باريس جاكسون تخفي التاتو المرسوم على جسدها والسبب
باريس جاكسون
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الفجر الفني
 
تخلت النجمة الشابة باريس جاكسون عن رسومات "التاتو"، التى تملأ جسدها ويجدها البعض أنها أكثر ما يميزها، وجاءت فكرة إخفائها للتاتو عن طريق استخدام مستحضرات التجميل خلال تصوير أحد الأعمال فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكأن باريس تبدو شخصا جديدا.

ظهرت باريس جاكسون ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون بإطلالة مميزة، فكانت ترتدى فستانا ذا تصميم ساحر من القطيفة ذو اللون الأحمر، وظلت باريس البالغة من العمر 20 عاما فى موقع التصوير حتى وقت متأخر، وذلك حسب موقع "جاست جيرد".
باريس جاكسون تخفي "التاتو" المرسوم على جسدها والسبب
باريس جاكسون تخفي "التاتو" المرسوم على جسدها والسبب
باريس جاكسون تخفي "التاتو" المرسوم على جسدها والسبب
باريس جاكسون تخفي "التاتو" المرسوم على جسدها والسبب
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