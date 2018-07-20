سارة مولابلاد تحيي حفلًا لموسيقى الجاز بالقاهرة

تأخذنا المطربة المغربية سارة مولابلاد رحلة موسيقية إلى ملكوت بلاد المغرب، تصطحب فيها عشاق مزيكا الجاز بالقاهرة، عبر تقديم أولى حفلاتها الصيفية في القاهرة ، والتي تحتضنها رووم آرت سبيس في جاردن سيتي، وذلك فى التاسعة مساء الخميس المقبل.



