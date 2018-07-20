سارة مولابلاد تحيي حفلًا لموسيقى الجاز بالقاهرة
الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:08 م
الفجر الفني
تأخذنا المطربة المغربية سارة مولابلاد رحلة موسيقية إلى ملكوت بلاد المغرب، تصطحب فيها عشاق مزيكا الجاز بالقاهرة، عبر تقديم أولى حفلاتها الصيفية في القاهرة ، والتي تحتضنها رووم آرت سبيس في جاردن سيتي، وذلك فى التاسعة مساء الخميس المقبل.
وتقدم سارة جرعة مزيكا مركزة من روه كلاسيكيات الجاز مع وصلة متنوعة من الموسيقى البرازيلية ومزيكا شمال أفريقيا، وتبدع بـ"كوفرز" لأشهر الأغانى الإنجليزية والفرنسية، وتطل هذه المرة على جمهورها المصرى عبر سهرة غنائية إكوستيك ثلاثية، مع عازف البيانو رشاد فهيم وعازف الباص أندريه سيجون.