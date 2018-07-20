"صحة" الدقهلية تبرم عقودا لصيانة الأجهزة بالمستشفيات مع المخابرات العامة

أبرم الدكتور سعد مكي، مدير مديرية الصحة بالدقهلية عقودًا، مع جهاز المخابرات العامة، لصيانة للأجهزة الطبية لمجموعة من المستشفيات بالدقهلية، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لضمان الحفاظ على الأجهزة الطبية ومتابعة الصيانة الدورية لهذه الأجهزة، ضمانا لتقديم خدمة طبية جيدة.



وأشار وكيل صحة الدقهلية، إلى أن المرحلة الأولى جائت بإبرام عقود لمستشفيات (المنصورة العام الجديد -تمى الأمديد المركزي - نبروه المركزي - المطرية المركزي)، تشمل صيانة أجهزة التخدير وأجهزة التنفس الصناعي والحضانات، وأجهزة التعقيم وأجهزة الأشعة المختلفة والمناظير، وأجهزة بنوك الدم وغيرها من الأجهزة الطبية.



وأوضح أن صيانة الأجهزة، تأتى لضمان تقديم خدمة طبية جيدة تعتمد في الأساس على العنصر البشري والأجهزة الطبية المتقدمة، مشيرًا إلى أن باقي مستشفيات الدقهلية، جارٍ العمل على إعداد عقود الصيانة الخاصة بها في المرحلة المرحلة مع جهاز المخابرات العامة.