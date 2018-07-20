متحدث الاحتلال يكشف عن الحلوى العربية المفضلة لديه





غرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، متمنيا للجميع "جمعة مباركة وهادئة ومفصحا عن حلواه العربية المفضلة".





أدرعي الذي قال عن تعدد أنواع الحلويات العربية واشتهارها في إسرائيل، إلا أنه صرح على أن الهريسة هي أكثر الأنواع التي يفضلها من الحلويات.





وفي تغريدة أخرى دعا أدرعي بأن يرزق الله شخصا قريبا من قلبه بما يريد، قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.





مقتبسا كلامه من صديقه المسلم في يوم الجمعة.





يذكر بأن أدرعي يستخدم منصة التواصل الاجتماعي تويتر" بشكل دائم في نشر التصاريح الرسمية.



