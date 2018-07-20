خطة لغلق القنوات "الخسرانة" فى ماسبيرو خلال 3 سنوات

ما زال القلق من تطبيق مواد مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، الذى يضم مواد تمكن الهيئة الوطنية من إنشاء شركات لتنمية الموارد المالية، وسلطة غلق القنوات الخاسرة.





وعند الحديث عن خسائر القنوات، فأغلبها تقريباً لا يحقق أى أرباح منذ 8 سنوات، وأكد مصدر من داخل الهيئة الوطنية للإعلام، أن دمج القنوات والإذاعات ليس بقرار جديد، فهو فى طور التنفيذ منذ عدة سنوات، وكان فى الأصل السبب الحقيقى لتحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى هيئة وطنية، لكن تم تأجيل الدمج أكثر من مرة انتظاراً لتخفيض العمالة سواء بخروجهم للمعاش أو الوفاة، وهو ما حدث بالفعل، خاصةً أن العاملين الذين كانوا يبلغون فى نهاية 2011 ما يقرب من 43 ألفًا، أصبح عددهم مع كتابة هذه السطور ما يقرب من 15 ألف فقط.





وأضاف المصدر أن القائمين على الهيئة الوطنية للإعلام ينتظرون وصول هذا العدد إلى 10 آلاف للبدء فى تنفيذ مشروع الهيكلة والدمج، حتى لا يتم الاستغناء عن أى من هذه العمالة، لتوزيعها بشكل مناسب على الوظائف، وعدد القنوات حالياً يبلغ 23 قناة تليفزيونية و76 محطة إذاعية وأغلبها بدون فائدة على المستوى الإعلانى والإعلامى.





وأوضح المصدر أنه كان مقررا الإبقاء على 3 قنوات فقط، هى الأولى والثانية والفضائية بالنسبة للتليفزيون، و4 محطات إذاعية فقط هي، البرنامج العام والقرآن الكريم والشباب والرياضة وصوت العرب، لكن بعد عدة دراسات، اكتشف القائمون على الهيكلة أن العدد المطلوب فى العمالة وهو الـ 5 آلاف لن يتم توزيعهم بعدالة، وتمت دراسة هذا الأمر بالتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى التى أقرت بمقترح الإبقاء على 10 قنوات فقط، هى الأولى والثانية والفضائية المصرية، بجانب قناة النيل للأخبار والنيل الدولية وقناتين من قنوات قطاع المتخصصة من بينها النايل سبورت وقناتين من قطاع القنوات الإقليمية، بالإضافة إلى قناة «ماسبيرو زمان» للحفاظ على تراث «ماسبيرو» وعرضه حصرياً، خاصةً أنها حققت نجاحًا كبيرًا منذ نشأتها.



